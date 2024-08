Viaggio in Vespa | in Toscana con lentezza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 31 agosto 2024) Una fitta rete di strade secondarie, tranquille e spettacolari, che attraversano la campagna, quella bella da cartolina. Da percorrere con, magari in sella a una(ma anche in macchina) in una riedizione di “Vacanze toscane”. Siamo nelle Terre di Pisa, ricco territorio ancora poco conosciuto per il protagonismo della torre pendente che ogni anno richiama quasi un milione di visitatori. Un itinerario per sorprendersi della bellezza di luoghi dove sono ancora le persone a fare la differenza.