Vende una collana d’oro rubata arrestato a Scauri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Minturno, 31 agosto 2024 – Il 30 agosto 2024, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne del posto il quale è stato sorpreso dai militari operanti nell’atto dire ad un’attività commerciale di compro oro unain oro, oggetto di furto nella stessa giornata nei confronti del padre. L’è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dall’A.G. Un altro arresto Durante la serata del 27 agosto u.s. i carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne, di Minturno.