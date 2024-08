Sinner pronto a tutto | l’incontro inaspettato accende New York

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 31 agosto 2024) Janniknon si ferma davanti a nulla, neppure in un caso così estremo. La reazione inaspettata stupisce il pubblico. Se c’è qualcuno che non ha creduto neppure per un istante alla versione di Jannik, quello è senza ombra di dubbio Nick Kyrgios. Ha iniziato la sua crociata contro il numero 1 del mondo pochi minuti dopo che il team dell’azzurro ha diffuso la notizia relativa alla positività al Clostebol, adottando sin da subito una linea piuttosto dura nei confronti del suo collega. Jannikha dato una lezione a tutti (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ritiene, sostanzialmente, che sia stata detta la verità su quanto accaduto. Così come è convinto, del resto, che l’altoatesino sia stato in qualche modo “favorito”, in questo marasma.