Simone Rogoanti ci ha lasciato | aveva 21 anni era nella Nazionale giovanile di ciclismo

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mondo delè in lutto per la scomparsa diRoganti, giovane corridore della MG Kvis – Colors for Peace. Il ragazzocompiuto 21lo scorso 25 agosto. Ieri sera ci ha purtroppo: è stato colpito da un malore improvviso e il suo cuore si è spento attorno alle ore 22.30. La promessa del pedale italiano si trovavasua casa di Spoltore (in provincia di Pescara) insieme ai genitori, i quali hanno prontamente chiamato i soccorsi, purtroppo rivelatisi vani.faceva parte del giro dellaItalianae nel corso di questa stagione si era reso protagonista in più occasioni negli eventi riservati ai dilettanti: secondoclassifica generale del Giro del Veneto, settimo ai Campionati Italiani Under 23, decimo al Giro della Valle d’Aosta indossando la maglia azzurra.