Pavard sale in cattedra | in Inter-Atalanta ricopre un nuovo ruolo

(Di sabato 31 agosto 2024) Benjaminè tra i migliori in campo di(4-0). Il difensore francese sfodera una prestazione a tutto campo, che lo porta a incidere in zone non previste. LEADER SILENZIOSO – Benjaminaveva avvisato tutti prima di. Il suo stato di forma sta migliorando sempre di più dopo la preparazione estiva. Ma forse nemmeno lui si aspettava di mettere in campo una prestazione dominante come quella vista nel 4-0 di ieri sera. Dominio di squadra ma anche singolo, perchéè tra i protagonisti del poker all’. Non solo per l’assist per il meraviglioso 2-0 di Nicolò Barella. Ma per come si è mosso in generale in campo, soprattutto al di fuori della sua zona di competenza. LO TROVI DAPPERTUTTO –è letteralmente il giocatore più presente nel gioco nella partita di ieri.