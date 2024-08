Paralimpiadi Parigi 2024 | terza medaglia per Carlotta Gilli seconda per Francesco Bettella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Proseguono a gonfie vele lediper, capace di conquistare la suanumero 3. Dopo l’oro nei 100 farfalla S13 e il bronzo nei 100 dorso S13, l’azzurra si è infatti messa al collo anche lad’argento nei 400 stile libero della categoria S13. 4’31?83 il crono della 23enne di Moncalieri, che si è arresa soltanto all’americana Olivia Chambers (4’29?93). Sul gradino più basso del podio l’ucraina Anna Stetsenko in 4’36?17, record paralimpico della categoria S12. E anchefesteggia un altro podio olimpico. Il 35enne di Padova, già bronzo nei 100 dorso, èd’argento anche nei 50 categoria S1. Il nuotatore azzurro tra le corsie della Defense Arena ha concluso in 1’19?30 alle spalle del polacco Kamil Otowski che ha dominato la scena toccando in 1’07?95. Bronzo all’ucraino Anton Kol (1’14?44).