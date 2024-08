MotoGP orari warm-up e gara GP Aragon 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)sarà il giorno del Gran Premio didiche andrà in scena domenica primo settembre. Ci attende una giornata davvero importantissima, con la classe regina che metterà sul piatto altri 25 punti di capitale importanza per la corsa al titolo, dopo i 12 che andranno in palio oggi nella Sprint Race. Lazione della domenica del MotorLand di Alcaniz sarà la consueta. Si inizierà alle ore 09.40 con i 10 minuti del-up della, quindi si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.00, infatti, si partirà con le gare e, come tradizione, con la classe più leggera. Alle ore 12.15 sarà la volta della classe mediana, mentre alle ore 14.00 ecco il piatto forte della. Come seguire l’evento in tv? La domenica del GP disarà trasmessa interamente da Sky Sport(208), mentre su Sky Sport 1 (201) saranno disponibili le tre gare.