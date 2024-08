L' ultima domanda di Sharon al suo assassino prima di morire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)Verzeni non ha avuto tempo di difendersi. Sangare l'ha aggredita nello spazio di pochi secondi e con quattro coltellate l'ha uccisa. Il primo fendente non è stato quello mortale. Le altre tre coltellate invece non hanno lasciato scampo ache ha provato poi a chiamare i soccorsi ma ha detto solo questa frase al telefono: "Mi ha accoltellato". Moussa Sangare ha di fatto affermato di aver agito senza un movente. Ma un'esperta come la professoressa Liliana Dell'Osso, presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip), in una nota, come riporta l'Ansa, mette in dubbio la teoria di un omicidio scaturito da prblemi psichici da parte di Sangare: "Non emergono al momento elementi indicativi di una patologia mentale per l'diVerzeni.