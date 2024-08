L’oasi per cani fantasma Il centro di Concorezzo li farà tornare a vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono iche con più difficoltà riescono a trovare una famiglia. Quelli che inle vengono soprannominati ““. Quelli che stanno in un angolo, non scodinzolano e non abbaiano quando arriva qualcuno, che hanno poche probabilità di vedersi aprire le porte di una casa perché, per regalare loro una vita vera, servono impegno, pazienza e la professionalità di educatori cinofili che li seguano nel “ritorno alla vita“. Aaprirà undedicato a loro. Una piccola oasi dove potranno seguire un percorso preciso grazie all’aiuto degli educatori dell’Enpa ed essere quindi pronti per l’adozione. Unche si troverà nella grande area verde degli orti, non lontano dalle Torri Bianche, dove questi animali verranno seguiti da un team selezionato di educatori.