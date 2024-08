Lazio-Milan Leao e Theo rompono con Fonseca? Disertano il cooling break

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Prima l’esclusione dalla formazione titolare, poi il loro ingresso in campo intorno all’ora di gioco, per cercare di rimettere in piedi una gara che stava andando a rotoli. E così è stato, dato cheHernandez e(insieme alla partecipazione dell’ex romanista Abraham) hanno confezionato il gol che ha permesso aldi pareggiare i conti con la, con il portoghese che ha messo in rete il gol del 2-2. Poi, poco dopo, il, ovvero la pausa per permettere alle squadre di dissetarsi causa caldo. Unche, però,hanno disertato (nella foto). E lo hanno fatto in bella mostra, mettendosi dall’altra parte del campo, in modo che chiunque potesse vederlo e chiunque potesse parlare di loro, con tanto di bottiglietta d’acqua in mano. Una vera e propria diserzione, appunto.