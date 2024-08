La formazione Ballottaggi davanti Defrel subentra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Storicamente, quando il Modena vede Cittadella, non è quasi mai un momento simpatico. Basti pensare agli ultimi 4 incroci, 4 pareggi e alcuni di questi pure dai risvolti talvolta decisivi. I canarini di Tesser ripresero a fare punti in Veneto nel novembre del 2022 dopo un periodo avaro, stessa cosa quello di Bianco in pienissima crisi lo scorso marzo. Anche al Braglia entrambe le squadre avevano ottenuto dei pari, risultato che addirittura si verifica ininterrottamente dal 2014. Il Modena di Bisoli è proprio reduce dalla ’X’ di Frosinone, risultato meritato e che è stato analizzato dal tecnico alla vigilia ma che rappresenta già il passato. Forse (e lo sottolineiamo) l’allenatore gialloblù ha individuato nel vestito tattico a tre difensori e domani dovrebbero essere Caldara, Zaro e Pergreffi.