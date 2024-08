La favola di Renato Dai ponteggi nel bosco alla direzione del Gp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) "Avevo 14 anni e il motorino. Allora l’autodromo faceva un abbonamento che durava un anno e tu potevi entrare tutti i giorni. Per il Gran premio entravamo due settimane prima, che allora – una settimana prima della F1 - c’era la Formula 3. Avevamo le tende e ci accampavamo neldella Prima variante dopo aver nascosto sotto terra ilo".Schmidt sfoglia l’album dei ricordi. ’Foto’ in bianco e nero di un ex ragazzino che oggi si ritrova dall’altra parte, a fare il direttore di gara del circuito. "Paradossalmente la F1 è la gara più semplice del mondo – confessa –, ma senza il mio braccio destro Oscar Comi e tutto lo staff non fai niente. C’è chi segue le telecamere, chi scrive tutto quello che succede e poi ci sono quelli della Fia. Loro sono in prima fila nella “sala regia” del Gran premio, le decisioni sono loro, ma ti chiedono sempre se è possibile farlo.