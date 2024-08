Il nuovo cda del Cosmari | Forzatura dalla destra vogliono aprire ai privati?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Per la prima volta laha voluto forzare la mano e la votazione finale non è stata unanime, come sempre in passato, ma ha visto 12 Comuni contrari e 7 astenuti. Questa è la vera novità, e Ciarapica guarda il dito e non la luna quando dice che c’è stato il 70 % di favorevoli". Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, va all’attacco sul recente rinnovo del consiglio di amministrazione diSrl, che ha posto fine alla gestione unitaria che andava avanti fin da quando il consorzio è nato. E sospetta che dietro si nasconda anche la volontà di far entrare i. "Per la prima volta – evidenzia – si è chiesto un voto senza aver presentato uno straccio di programma, per la prima volta non si è sentito neanche il dovere di presentare un minimo di curriculum vitae dei nuovi amministratori.