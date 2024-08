Il mercato Ultimo giorno frenetico con le uscite in prestito di Palermo Team Altamura e Scheffer Atalanta Under 23 Colpo in extremis preso Shpendi dall’Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) E’ stato undinella quale la Carrarese ha messo a segno inilStiven(nella foto) in attacco. Il forte albanese, classe 2003, arriva in. Per il resto la società azzurra ha pensato soprattutto a sfoltire un organico che si era fatto extra large. Ecco così che ad esempio l’argentino MateoBracco è stato ceduto inall’23. Il laterale destro classe 2004, chiuso a Carrara dall’arrivo di Boauh, avrà così modo di maturare esperienza in serie C con la formazione orobica alla quale è stata riconosciuta anche l’opzione d’acquisto a titolo definitivo al termine della stagione. L’ex difensore bomber della Vigor Senigallia prima di lasciare la squadra azzurra ha avuto modo nei giorni scorsi di debuttare in serie B nella vittoriosa gara col Sudtirol.