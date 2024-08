Festival in Circumvesuviana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) La copertina reca “romanzo”, ma mi sembra proprio un memoriale. Non ho elementi per certificare la totale veridicità de Gli stupidi e i furfanti (Baldini + Castoldi, 304 pp., 20 euro) né sono così ingenuo da ritenere che attribuire al narratore il nome dell’autore, Salvatore Toscano, basti a garantire l’identificazione. Se però posso leggerlo come fosse un brandello dei fratelli Goncourt – di un fratello Goncourt rimasto monco, come accadde a Edmond nel 1870, e tuttavia imperterrito nel registrare i minimi smottamenti della letteratura attorno a sé – è perché un dettaglio so che è reale. Verso la fine, Toscano racconta che nel suo paese ha scoperto l’esistenza di una libreria, la Wojtek di Ciro Marino, che organizza gruppi di lettura con titoli scelti secondo un sistema un po’ democratico e un po’ assolutistico, e che da allora si sente meno solo.