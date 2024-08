De Rossi | Mai alle mani con Cristante Ho letto tante cose false partiranno le querele

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – “Hoquesta settimana, di vero c'è solo la discussione con, ma è stata una cosa di dieci secondi. Senza parole grosse ed è grave che si sia detto che siamo arrivati, perché qualcuno ha voluto dare una sfumatura diversa. Mi toccherà querelare”. Così il tecnico della Roma Daniele Dealla vigilia della sfida con la Juventus, tornando sull'episodio emerso in settimana. "Il giorno dopo conci siamo abbracciati”, ha aggiunto. Smentite anche le ricostruzioni che lo avrebbero visto litigare con la Ceo, Lina Souloukou, e Gianluca Mancini: “Si è detto che ho discusso con Lina e non l'ho nemmeno vista, con Mancini non c'è stato nemmeno un abbozzo di discussione. È difficile gestire la preparazione di una gara come quella con la Juve così, ma non cerco alibi”.