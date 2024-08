Colonia di api nane rosse identificata per la prima volta in Europa i ricercatori | Plausibile minaccia alla biodiversità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Unadi apiè stataper lainvicino al porto di Malta. Si tratta di una scoperta inaspettata, in quanto l’Apis florea, originaria dell’Asia, non era mai stata individuata nel nostro continente. Nonostante sia stata subito rimossa e distrutta, apicoltori e scienziati temono che la presenza di questa specie possa avere un impatto devastante sulle popolazioni di api autoctone. L’rme è stato lanciato sulle pagine del Journal of Apicultural Research. “È preoccupante che l’Apis florea sia stata trovata a Malta”, commenta Dave Goulson, professore di biologia presso l’Università del Sussex, non coinvolto nella ricerca e intervistato dal Guardian. “È probabile che l’Apis florea competa per il polline e il nettare con i nostri impollinatori autoctoni, un gruppo di insetti già in declino.