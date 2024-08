Cina | indice PMI non manifatturiero cresce a 503 ad agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Pechino, 31 ago – (Xinhua) – L’dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore nondellasi e’ attestato a 50,3 ad, in aumento rispetto a 50,2 di luglio, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. Il sottodel settore dei servizi si e’ attestato a 50,2 ad, in aumento rispetto a 50 a luglio, mentre quello delle costruzioni e’ sceso a 50,6 da 51,2 del mese precedente, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).