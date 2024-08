Cancellate tutte le insinuazioni su Sharon e me Il dolore di Sergio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) E' stato arrestato Moussa Sangare, il 31enne accusato dell'omicidio volontario premeditato diVerzeni, uccisa a Terno d'Isola (nella Bergamasca) nella notte tra il 29 e il 30 luglio. "Dopo un mese di incertezza la notizia finalmente mi ha dato un po' di sollievo, perché cancellaledette su di noi", ha detto il compagnoRuocco rilasciando una dichiarazione ai giornalisti fuori dall'abitazione dei familiari della vittima, a Bottanuco. "La mia vita è cambiata per sempre, nulla mi potrà ridaree i bei momenti passati insieme". "Manterrò vivo il suo ricordo sempre e so che mi aiuterà a proseguire la mia vita", ha aggiunto ringraziando i carabinieri e la procura di Bergamo "per la competenza e la tenacia che hanno dimostrato" e "coloro che con la loro testimonianza hanno permesso di raggiungere il risultato di oggi".