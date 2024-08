Buona la prima per Miss Rsa Vincono il sorriso e la simpatia Angela conquista il cuore dei bimbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Una giornata da ricordare per i partecipanti al primo concorso sui generis denominato "Rsa" edizione 2024.la, si potrebbe dire nel descrivere il clima di allegra condivisione presente nella residenza sanitaria assistenziale Fratelli Puccetti di Gallicano dove, nel pomeriggio di giovedì si sono ritrovati operatori, accompagnatori e ospiti di ben cinque strutture residenziali per anziani della Valle del Serchio e della lucchesia. Tutti insieme hanno dato vita all’evento che ha completamente trasformato la struttura di accoglienza nel borgo della Garfagnana, facendola assomigliare a una sorta di allegro palcoscenico. In "scena" le ospiti giunte a Gallicano dalla RSA Alba Serena di Maggiano, da Villa Pascoli di Barga, dalla RSA Roberto Nobili di Magliano, oltre alle residenti di Villa Verde, sempre di Gallicano e, naturalmente, le residenti della Fratelli Puccetti.