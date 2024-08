Zaniolo? Una scommessa ma da due mesi Gasperini parole raggelanti sull' azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non appare un Gian Pieroesattamente sereno, quello che si divide tra sorteggio Champions e vigilia del match di San Siro tra la sua Atalanta e l'Inter campione d'Italia in carica. A tenere banco, infatti, è ancora il calciomercato che ha ridisegnato la Dea tra cessioni obbligate, acquisti a sorpresa e "d'emergenza" a causa di infortuni imprevedibili e pesanti, come quello del bomber Scamacca. L'addio con cui fare i conti è quello dell'olandese Koopmeiners, andato alla Juventus dopo un tormentone durato. "Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto. Sono tutti quanti felici, lo è la Juventus, lui e l'Atalanta, tutti vissero felici e contenti", spiega il mister bergamasco, forse con una punta d'ironia viste le tensioni che hanno accompagnato la trattativa, fino all'ultimo giorno.