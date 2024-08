TS – Savona prima volta con l’Italia U21! I convocati di Nunziata

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 20:57:18 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Con la pausa nazionali che si avvicina dopo le prime tre giornate di Serie A, Carmineha diramato la lista deiufficiali per i prossimi impegni delUnder 21. Da segnalare la convocazione di Nicolò, che continua così il suo ottimo periodo dopo l’esordio da titolare con gol arrivato con la maglia della Juventus. Per i bianconeri presente anche Riccardo Turicchia, terzino classe 2003 in prestito al Catanzaro in Serie B. Italia U21, i: c’èQuesta la lista presentata dal ct CarmineperU21, con la grande novità Nicolò