Terribile schianto sulla SS106 6 persone ferite

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio di venerdì 30 agosto si è verificato un grave incidente stradaleStatale 106, proprio all’uscita per Chiatona a Palagiano. Tre auto sono state coinvolte nella collisione, con la Volkswagen Golf che si è ribaltata e un bilancio di 6 feriti. Fortunatamente, i feriti non sono in condizioni gravi e sono stati assistiti dalle ambulanze del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la Golf ribaltata, mentre le altre vetture coinvolte erano una Fiat Punto e una Fiat 16. L’incidente ha avuto luogo a Palagiano, con la polizia locale che ha effettuato i rilievi. Il traffico è stato deviato durante le operazioni di soccorso, causando code in direzione Taranto.L'articolo, 6proviene da Tarantini Time Quotidiano.