Se la Seconda Repubblica significa beccarsi gli scarti della Prima

(Di venerdì 30 agosto 2024) La mia frase preferitaserie 1992 (da un’idea di Stefano Accorsi) la dice il vecchio democristiano: “Ma lei lo sa che? Che vi beccate gli”. Non bisogna per forza leggerla come la profezia di un declino sull’antico schema esiodeo delle età dall’oro al ferro, ma semmai con un certo pragmatismo militare: se cadono i soldati sulla linea del fronte, si fa avanti lalinea, poi la terza: non si può lasciare sguarnita la difesa, con la guerra che infuria. E in effetti, a passare in rassegna i suoi esponenti, laè stata per lo più ladelle seconde linee, dei cadetti democristiani, socialisti e comunisti, e con la Terza ci stiamo beccando gli. Fortuna che ce ne siamo accorti, e li fustighiamo quotidianamente (come del resto facevamo con quelli).