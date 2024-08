Rbr al primo test senza l’americano Il sogno resta Gerald Robinson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) È tempo di prima amichevole oggi per Riviera Banca e le prime risposte dal campo saranno realtà. La preparazione estiva, di fatto, è ancora agli inizi, visto che dal 16 agosto sono passate appena due settimane, ma unassaggio di basket si materializzerà sul parquet del PalaSgr di Santarcangelo. Alle 17.30, a porte chiuse, via al match con l’Andrea Costa Imola di B, con tutti i giocatori senior a disposizione a parte il nuovo americano, quello che andrà a occupare la casellina del play titolare. Rimane quello, il maggiore interrogativo dell’estate biancorossa. Il vuoto lasciato da Robert Johnson, che poco prima di prendere l’aereo per l’Europa ha completamente cambiato idea decidendo di non venire più, deve essere colmato al più presto.