Ponti e festività 2025 | si potranno fare 38 giorni di riposo con 9 di ferie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milioni di italiani stanno per dire addio alle vacanze estive e prepararsi al ritorno alla vita di tutti i. Agosto volge al termine e, con esso, anche il periodo delle. Non è mai facile tornare alla routine quotidiana dopodi relax, viaggi e divertimento. La nostalgia delle vacanze si fa sentire, ma c’è un modo per alleviarla: cominciare a pianificare i prossimi momenti di svago. E ilpromette grandi soddisfazioni in questo senso. Il nuovo anno porterà infatti una serie diche, sfruttando qualche giorno distrategico, permetteranno di godere di numerosilunghi. Un’occasione da non perdere per chi ama viaggiare o semplicemente staccare la spina dalla quotidianità. Vediamo allora quali sono le date da segnare sul calendario per massimizzare idi vacanza nel