Perché è la nuova tronista Francesca Sorrentino da Temptation Island a Uomini e Donne viene fuori il piano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tra i nuovi tronisti dic’è anche, l’ex protagonista dicui lo scorso anno era approdata con Manuel Maura. Non è finita bene con lui, ma nei mesi scorsi ci hanno riprovato senza però riuscire a ritrovarsi. Insomma, si sono lasciati di nuovo e ora, come mostrato nel video di presentazione di Witty Tv, è arrivata alla corte di Maria De Filippi., che già nella scorsa edizione era acclamata dal pubblico di Canale 5 come, si è detta pronta a mettersi in gioco per riuscire a trovare l’amore. Adesso che la sua storia con Manuel Maura si è definitivamente conclusa, si è sentita pronta a cimentarsi in questaesperienza. Leggi anche: “Diteci che non è vero”.