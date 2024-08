Parigi 2024 presidente Fita celebra medaglia Khudadadi | Rappresenta tutto il team dei rifugiati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una delle storie più belle che hanno regalato le Paralimpiadi diè quella di Zakia, atleta deldeicapace di conquistare unadi bronzo nel Para taekwondo K44, classe -47 kg. “Il fatto che Zakia sia arrivata a prendere ladi bronzo è una cosa che riempie di gioia tutti quanti, specialmente per come era nata la sua storia, a partire dalla situazione per Tokyo in cui noi ci siamo dati da fare per farla uscire da Kabul – ha raccontato ai microfoni dell’Ansa Angelo Cito,della– E’ stata una cooperazione internazionale veramente bella chelo spirito olimpico e la suaci dà una grande soddisfazione“.