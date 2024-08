Omicidio Sharon fermato un 31enne | è l’uomo in bici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSvolta nell’inchiesta per l’diVerzeni. È statonella notte un uomo di 31 anni, italiano e residente nel Bergamasco, indiziato di essere il presunto assassino. È quello che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre incletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio, si allontana velocemente dal luogo dove è stata uccisa la barista di 33 anni a Terno d’Isola. Contro di lui, ‘gravi indizi di colpevolezza‘. Per gli investigatori, non conoscevae l’avrebbe uccisa senza un apparente motivo: l’non sarebbe legato infatti né a un tentativo di aggressione sessuale, né a versamenti della vittima a Scientology, né a una rapina o a questioni di droga.ha precedenti per aggressione.