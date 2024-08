Nations League i convocati dell’Italia per Francia e Israele | resta fuori Barella!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due mesi dopo la sconfitta con la Svizzera agli ottavi di finale dell’Europeo, l’Italia torna in campo per i primi due incontri della UEFA2024/2025. Il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori per le trasferte con, in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest. Iper laCaleb Okoli e Marco Brescianini sono i volti nuovi. Ritorna Sandro Tonali, così come Moise Kean. Luciano Spalletti ha convenuto di non convocare il centrocampista dell’Inter Nicolòper permettergli di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento programmato di carattere otorino causato da problemi di sinusite.