Musica | Filarmonica Scala conquista Berlino e lancia Italia a Francoforte

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Ladelladi Milano, sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly, ha incantato il pubblico della Philharmonie didurante il Musikfest. L’evento, inserito nel ricco calendario di iniziative in vista della partecipazione dell’come ‘ospite d’onore’ alla prossima Fiera del Libro di, ha celebrato l’eccellenza dellana e lo spirito innovativo dei compositori del Novecento. Il programma del concerto, curato per sottolineare il dialogo tra tradizione e avanguardia, ha incluso capolavori di Luciano Berio, con le intense “Quatre dédicaces”, le complesse e avveniristiche “Dis-Kontur” di Wolfgang Rihm e la maestosa “Daphnis et Chloé” di Maurice Ravel.