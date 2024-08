Moto2 Alonso Lopez svetta anche nelle pre-qualifiche 1 di Aragon tutti fuori dalla top10 gli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo aver dominato la scenanel turno mattutino,ha completato l’opera. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comandole pre-1 del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul rientrante tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand(Boscoscuro Speed Up) ha chiuso la sessione con il nuovo record della pista in 1:50.989 con un margine di vantaggio di 223 millesimi sul brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) mentre è terzo il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 303. Quarta posizione per lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 310 millesimi, quinta per il suo connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) a 362, mentre è sesto l’ennesimo padrone di casa, Albert Arenas (Kalex Gresini), a 418.