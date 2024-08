Mondiali atletica U20 oggi in tv | orari venerdì 30 agosto programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quest’30, si disputerà la quarta e penultima giornata dei CampionatiUnder 20 dileggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Day-4 particolarmente intenso della ventesima edizione della rassegna iridata riservata agli juniores, in cui verranno assegnati addirittura quindici titoli complessivi. LA DIRETTA LIVE DEIU20 DIALLE 16.00 E ALLE 22.30 L’Italia può sperare di giocarsi un piazzamento di prestigio in tre di questi eventi, ma andare a medaglia non sarà assolutamente semplice. Obiettivo top5 potenzialmente alla portata nelle 10 km di marcia per i plurimedagliati giovanili Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, mentre Matteo Sioli deve mettere nel mirino il suo primato (2.21 metri) per salire sul podio nel salto in alto.