L' urlo dell' Inter alla Serie A

(Di venerdì 30 agosto 2024) La notte travolgente con cui l'ha liquidato la pratica Atalanta, come si trattasse di una provinciale e nona squadra che ha tenuto testa al Real Madrid non più tardi di due settimane fa, ha peso e significati superiori al semplice balzo avanti in classifica. Intensa, dominante, cinica quando necessario e in totale controllo: la squadra di Simone Inzaghi ha voluto stendere sul prato di San Siro in una sera sole tutte le qualità note nella scorsa stagione, quellaa seconda stella conquista con un lungo assolo, ma che quest'anno non si erano ancora viste. Messaggio chiaro: se il livello si alza, l'è pronta a ribadire la propria superiorità .