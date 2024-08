LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Bocciardo e Boggioni non sbagliano! Azzurri che si prendono le finali del pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.49 Iniziano le batterie dei 100 metri sl maschili S4: in vasca per l’Italia ci saranno Federico Cristiani, heat 1, e poi Luigi Beggiato, heat 2. 09.46 Seconda serie dei 100 metri sl femminili S5: atlete in vasca. A vincere è stata la britannica Tully Kearney con il tempo di 1:17.75. Seconda l’ucraina Irina Poyda a 1:19.94. Al momento Monicaha il terzo tempo d’ingresso alla gara per le medaglie. 09.42 Monicamolto bene! Vince la sua batteria conquistandosi di fatto l’accesso alla finale con il tempo di 1:23.46. Ora l’azzurra attende la seconda batteria per capire quali saranno le sue rivali. 09.41 Monicain corsia 4: subito ottimo il suo ritmo. L’azzurra passa davanti a tutte in 40.17. 09.40 Si va subito con Monica, in vasca nella prima batteria dei 100 metri sl femminili S5. 09.