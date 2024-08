Legarlo alla razza è da sciacalli Todde al veleno contro Salvini Ma Specchia la smentisce così | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Inutile nasconderci: la notizia del giorno è sicuramente il caso dell'omicidio di Sharon Verzeni. O, meglio, il caso di Moussa Sangare, il killer rapper della povera 33enne. L'uomo ha cittadinanza italiana, ma ha origini africane. È disoccupato, è pieno di precedenti e sognava di partecipare a X Factor. In giornata, è intervenuto anche il vicepremier Matteo. Il segretario della Lega ha commentatola vicenda: "Fermato Moussa Sangare, origini nordafricane e cittadinanza italiana, sospettato di aver assassinato la povera Sharon. Spero venga fatta chiarezza il prima possibile e, in caso di colpevolezza, pena esemplare, senza sconti. Complimenti ai Carabinieri!".il vice premier e leader della Lega Matteosu Facebook in merito al fermo del 31enne per l'omicidio di Sharon Verzeni". Il post diha scatenato un putiferio.