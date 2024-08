L’allarmante aumento del consenso per l’estrema destra in Turingia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) A prima vista, la, non sembra un Land particolarmente significativo nel contesto tedesco. Situata nella Germania centro-orientale, pare condividere il destino dei Länder ex-Ddr: dalla caduta del muro ha perso circa mezzo milione di abitanti; la disoccupazione è al 6,3 per cento, un po’ sopra la media nazionale; le storiche aziende come Zeiss sono meno centrali nel panorama tedesco di quanto lo fossero nella DDR e senza un conglomerato industriale come in Renania o Baviera; la capitale, Erfurt, è poco conosciuta fuori dalla Germania.