La sostenibilità sociale delle funivie in montagna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il cambiamento climatico sta trasformando profondamente il nostro stile di vita, rivelando le insostenibili contraddizioni dell’evoluzione socio-economica degli ultimi decenni. Da un lato, assistiamo a una massiccia urbanizzazione; dall’altro, l’aumentotemperature rende i centri urbani sempre più invivibili. Ultimamente si parla addirittura di scuole “inagibili” a settembre a causa del caldo, con la richiesta di posticipare l’apertura a ottobre. Anche il turismo riflette questa mutazione, con un ritorno significativo alle vacanze inper cercare climi più miti. L’incremento dei flussi turistici può rivelarsi un vantaggio per le economie locali, ma non sta per ora riuscendo a fermare l’emorragia demografica che affligge le aree montane, con molti residenti che continuano a trasferirsi verso le città.