La riproduzione con i mattoncini del Lego | la McLaren MP4 4 di Ayrton Senna in pista a Monza

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Una spettacolare replica in scala 1:1 della leggendariaMP4/4 del 1988 guidata da. La monoposto con cui il campione brasiliano conquistò il suo primo titolo Mondiale in Formula 1 realizzata con 400milaè esposta alle porte del paddock diin occasione del Gran premio di F1, all’esterno dell’hospitality dell’Automobile club di Milano (poi da lunedì andrà nella sede Ac Milano di corso Venezia a Milano). Un gioiello da 610 chili (una cinquantina soltanto di alettone anteriore) che Riccardo Zangelmi, unicoCertified Professional italiano, con il suo team ha costruito in 700 ore di lavoro. “ha fornito le foto originali del modello che hanno esposto nel loro museo e tutte le specifiche tecniche – racconta Zangelmi -. Il resto è frutto della creatività e di 120 ore di progettazione.