Inter-Atalanta 4-0 | show a San Siro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano, 30 agosto 2024 – Il primo big match stagionale è dell’, e con ampio margine. Nerazzurri schiacciasassi contro l’, battuta nettamente a Sanper 4-0 nell'anticipo serale della terza giornata. La squadra di Inzaghi ha da subito messo le cose in chiaro con due gol nei minuti iniziali, autorete di Djimsiti ed euro gol di Barella, poi nella ripresa, allo stesso modo, cioè all’inizio, ha arrotondato il punteggio con una doppietta di Thuram.spaesata e assente, distratta, molle, influenzata da un mercato difficile, con diverse cessioni e nuovi innesti non ancora pronti. C’è tanto lavoro da fare per Gasp che dovrà sfruttare le partite giocate per mettere dentro condizione e identità, non avendolo potuto fare in estate.