Gara truccata per Opera | Ora risarcite il San Paolo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Vale quarantamila euro lo sfregio all’immagine dell’ospedale Sandi Milano (oggi Asst Santie Carlo) per unaanche per agevolare la ’ndrangheta indetta dall’allora azienda ospedaliera (che gestisce la sanità penitenziaria nel Milanese) nel giugno del 2009, oggetto "i servizi infermieristici presso la casa di reclusione di" e "aggiudicata provvisoriamente al Consorzio Fatebenefratelli", ricorda la Corte dei Conti della Lombardia, che ha condannato a risarcire l’Azienda socio-sanitaria territoriale di questo danno, in solido, due ex manager quotatissimi ai tempi della sanità formigoniana.