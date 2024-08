Europa Leaguesorteggi per Roma e Lazio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 13.30 Sorteggiate le partite della nuova formula dellaLeague,con 36 squadre ciascuna destinata nella prima fase a incontrarne otto, quattro in casa e quattro in trasferta. Lagiocherà all'Olimpico con Eintracht Francoforte, Sporting Braga, Dynamo Kyiv e Athletic Bilbao; in trasferta affronterà Tottenham, Az Alkmaar, Union Saint-Gilloise (Belgio) ed Elfsborg (Svezia). Latrova nell'urna di Monaco il Porto, la Real Sociedad, il Ludogorets e il Nizza in casa, l'Ajax, il Braga, la Dynamo Kyiv e il Twente in trasferta