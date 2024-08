Chi è Mohammed Al Turki il presunto neo marito di Naomi Campbell

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024)Al, 38 anni compiuti il 3 luglio, originario dell’Arabia Saudita, è un produttore cinematografico che lavora tra Hollywood e il Medio Oriente. Habitué dei festival internazionali (è stato anche a Venezia, poche ore fa, per l’inaugurazione della Mostra 2024), è balzato agli onori della cronaca per una gustosa notizia di gossip. Avrebbe infatti sposato la super top model britannica, dopo un breve fidanzamento. Secondo quanto racconta Novella2000 la cerimonia sarebbe avvenuta in gran segreto durante la loro vacanza in yatch. Alla presenza di pochissimi invitati, tra cui i due figli di, una bambina e un bambino, nati nel 2021 e 2023 con maternità surrogata. Pur non essendoci alcuna notizia ufficiale sull’evento, qualche dettaglio sul rito è trapelato lo stesso.