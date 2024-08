Bolli auto monta la rabbia | Assurdo farci venire fino a qui E c’è chi ha pensato a una truffa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ continuo il via vai di persone di fronte agli uffici della Post & Service Group di Campanara. Migliaia sono infatti i pesaresi che nelle scorse settimane hanno ricevuto un avviso per ritirare una raccomandata che giaceva negli uffici di questa società privata,ad ora sconosciuta ai più, alla quale la Regione Marche ha appaltato il servizio di recapito di una comunicazione relativa ainon pagati. Un avviso che però non specificava l’indirizzo a cui bisognava rivolgersi per il ritiro, per cui tanti cittadini hanno iniziato a contattare telefonicamente la società, con sede in provincia di Bari, al quale rispondeva però soltanto una vocematica.