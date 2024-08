Arresto Durov | l’Occidente ricorre sempre di più a censura e manipolazione dell’informazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La polizia francese ha arrestato nei giorni scorsi il patron di Telegram, Pavel. Dopo qualche giorno di galera è stato messo fuori con una cospicua cauzione. Le accuse sono numerose e passibili di tenere in galera il miliardario per decenni. Visto che il personaggio non era ignoto e pare nemmeno sprovveduto, tutto il mondo sta discutendo di questo fatto da giorni. Direi che a fronte di una situazione simile tre sono le possibilità: 1) La giustizia francese funziona come un orologio svizzero e colpisce chiunque trasgredisca i principi fondamentali della democrazia e del vivere civile. 2) Il presidente francese o lo stato francese in quanto tale ha dei motivi suoi specifici e privati per aprire una trattativa cone quindi, in piena autonomia, lo arresta per farsi giustizia “da sola”.