Alcaraz fuori dall' Us Open

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - Lo spagnolo Carlos(numero 3 al mondo), vincitore del torneo nel 2022, e' stato eliminato al secondo turno dell'USdi tennis'olandese Botic van de Zandschulp (numero 74 al mondo) 6-1, 7-5, 6-4. Sinner si e' gia' qualificato per il terzo turno.  Con la sua canottiera nera, Carlossembrava perso, per una volta, sul piccolo rettangolo blu con linee bianche nel cuore dello stadio Arthur-Ashe e dei suoi quasi 24.000 spettatori presenti. Lo spagnolo, già vincitore di quattro tornei dl Grande Slam a soli 21 anni, non subiva una sconfitta in questa fase della competizione in uno Slam dal luglio 2021, a Wimbledon, nel suo primo anno da professionista.