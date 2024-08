Zuckerberg vs Durov | l’uno disposto al compromesso l’altro rimasto coerente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Viviamo in un’epoca dominata dai giganti tecnologici e dai loro leader, ormai figure sempre più centrali nella vita pubblica e politica del mondo intero. Tra questi nuovi imperatori digitali, due emergono come simbolo del contrasto profondo tra integrità e. Sono Pavel, fondatore di VKontakte e Telegram, e Mark, il volto di Facebook e Meta. La loro storia è quella di chi èa sacrificare tutto per i propri principi e chi, invece, cede al potere per mantenere il proprio status quo. Pavel, noto per aver fondato VKontakte, il “Facebook russo”, si trovò a un bivio nel 2014 quando le pressioni del governo russo divennero insostenibili. Rifiutandosi di cedere al controllo del Cremlinoprese una decisione coraggiosa: lasciare la Russia e abbandonare la sua creazione, pur di non compromettere la libertà degli utenti della sua piattaforma?.