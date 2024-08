Zanetti | Dipende tutto da noi! Finale? Abbiamo gruppo all’altezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)fiducioso dopo i sorteggi di Champions League dell’Inter. Pupi, vicepresidente, si fida del suoe parla in questo modo. Le sue parole su Sky Sport. DESTINO –fiducioso sulla sua squadra: «Curiosi di questo nuovo format, ma ho sensazioni positive. In un sorteggio dove affronteremo grandi squadre. Noi vogliamo essere competitivi, i presupposti ci sono eda noi. L’Inter può raggiungere lase lavorerà con grande umiltà come fatto in questi anni.unche lavora bene da tanti anni, la Champions League è sempre difficile e complicata, ma vogliamo essere protagonisti».elogia Thuram eil: «Thuram dimostra anche durante la settimana che sta crescendo tantissimo. E’ stato importante l’anno scorso e ora pure in questo inizio. Puntiamo tantissimo su ciò che lui ci dovrà dare.