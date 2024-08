X Factor 2024 | La Nuova Banda - Il Cast e le Novità in Anteprima il 29 Agosto su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un vero e proprio tour in autobus a cui affidare tutte le aspettative, le responsabilità e gli obiettivi di un viaggio molto particolare che per tutti (o quasi) sarà nuovo e mai provato. Ecco X– La, lo speciale - atteso per giovedì 29su Sky e in streaming su NOW - che presenta ildellaedizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo da giovedì 12 settembre.Un viaggio che sarà completamente nuovo per tre membri della giuria su quattro: siederanno per la prima volta al tavolo Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, sarà invece un ritorno per Manuel Agnelli, tra i giudici più amati della storia del programma, che torna arricchito da un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista e alla ricerca della vittoria.