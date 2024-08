Ultimo morta la nonna Gina I fan all’assalto sotto la clinica | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Niccolò Moriconi, noto come, sta affrontando un momento difficile a causa della scomparsa della sua amata, deceduta a 96 anni lo scorso lunedì. Nonostante il lutto, il cantante ha dovuto fare i conti con comportamenti invadenti da parte di alcuni fan che, pur di incontrarlo, si sono presentati al funerale della donna, cercando di scattare foto o selfie con lui.Leggi anche: Doppio lutto per Mariah Carey: la cantante perde madre e sorella nello stesso giorno Una padi fan di, “I miserabili del parchetto”, aveva già lanciato un appello al rispetto per il dolore della famiglia, dopo che alcuni sostenitori si erano recati innella speranza di vedere l’artista. Tuttavia, durante il funerale a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, si sono verificati episodi di mancanza di rispetto.